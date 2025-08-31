Erick Noriega debuta en Brasil como titular con Gremio. (Video: Premiere BR)
Portando el dorsal 19 en la espalda, comienza una nueva etapa en su carrera, después de dejar atrás su buen pasado con . Frente a un duro rival como lo es siempre Flamengo, el futbolista peruano tendrá la dura tarea de frenar los ataques del rival siendo parte fundamental de la zaga central y este partido, que se disputará a las 2:00 p.m., será clave para que pueda ser tomado en cuenta en dicha posición para futuros compromisos. Si bien, Mano Menezes, entrenador del cuadro ‘tricolor’ ya ha destacado en oportunidades anteriores su calidad de juego, será vital que muestre un rendimiento por encima de los 6 puntos para que pueda quedarse con el puesto. ¡Todos los éxitos a Erick! que en las próximas horas se unirá también a los entrenamientos de la en Montevideo.

