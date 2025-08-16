Oliver Sonne debutó en Premier League como titular. (Video: Disney Plus)
La volvió a ver un peruano luego de 7 años y su nombre es . Tras realizar su primera pretemporada con (llegó a inicios de 2025) y alcanzar el ascenso a la máxima categoría, el futbolista comenzó a ganarse la consideración de Scott Parker. De esta manera, contó con la oportunidad de ser titular en el choque ante Tottenham, por la fecha 1, en una de las ligas más competitivas del mundo. Con 24 años, fue ubicado en una posición poco común (juega como lateral derecho), pero con la idea de una dinámica más ofensiva. Cabe resaltar que, para este ciclo, usará el dorsal ‘22′.

