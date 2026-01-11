El 11 de junio del 2026 será desde ahora una fecha inolvidable para Felipe Chávez. El peruano hizo su ansiado debut oficial con la camiseta del Bayern Múnich en el primer partido oficial del año. ‘Pippo’, que había estado en banca en el último duelo del 2025 ante Heidenheim, venía de marcar entre semana su primer gol con los bávaros en el amistoso ante Salzburgo de Austria, donde también dio una asistencia. Debido a esa buena actuación, el DT Vincent Kompany lo volvió a convocar en el choque de hoy ante Wolfsburgo, por la fecha 16 de la Bundesliga. Tras un primer tiempo cerrado, con el 2-1 en el marcador a favor del Bayern, la lluvia de goles llegó en el segundo tiempo. Michael Olise, autor de un doblete, salió de la cancha a los 83 minutos y quien tomó su lugar fue el peruano. Con él en el campo, Leon Goretzka selló el 8-1 definitivo para los de Múnich. Tras su ansiado debut, ahora espera ser más recurrente en los próximos partidos del Bayern, en medio de algunas especulaciones de la prensa alemana que señalaron que podría salir prestado.