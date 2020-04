Diego Forlán no ahorró elogios para Jefferson Farfán y tampoco dudó al momento de incluirlo en su once ideal de jugadores de Sudamérica. El ídolo de Uruguay y entrenador de Peñarol habló de la ‘Foquita’ en una entrevista que le realizó Elo Bengoechea, hija del exentrenador de Alianza Lima.

“Armaría mi equipo ideal con Jefferson Farfán, a pesar de las limitaciones que ha tenido siempre fue un jugador desequilibrante. Guerrero y Pizarro también son para elegir y cualquiera lo haría, pero Farfán siempre me pareció interesante y complicado de marcar”, dijo Diego Forlán en UCI Deportes.

“A veces las lesiones no le daban continuidad pero siempre es un jugador a tener en cuenta. Lo he enfrentado en juvenil, la mayor, a nivel europeo y por eso me parece de buenas condiciones. Puede jugar por fuera, tiene gol, llegada, es asistidor, desequilibrante por afuera. Las lesiones le han jugado un poco en contra”, añadió el exseleccionado de Uruguay.

Diego Forlán contó que a la Selección Peruana siempre la valoró mucho porque siempre fue complicada y con grandes jugadores. “El hecho de haber clasificado al Mundial después de tantos años no me sorprende y menos en el fútbol de hoy”.

“Perú siempre se caracterizó por manejar bien la pelota. Me enfrenté muchas veces con Farfán, Guerrero, Pizarro y son muy buenos jugadores. No los conozco personalmente pero como profesionales son de grandísimo nivel. Siempre fueron disputas lindas y duras contra ellos”, apuntó.

