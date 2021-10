Cada vez que se le consulta sobre su deseo de integrar la Selección Peruana, Gustavo Dulanto manifiesta su entusiasmo hacia la idea de vestir la bicolor. Y también es claro en algo: es consciente de que esta oportunidad , si bien le ilusiona, puede tardar o simplemente no llegar. ¿Esto le quita el sueño al defensa del Sheriff Tiraspol de Moldavia? Solo él lo sabe. Pero lo que sí es claro, en lo que dice y en lo que hace en la cancha, es que él trabaja duro para tener la chance de estar entre los elegidos de Ricardo Gareca.

En la fase de grupos de Champions League, suelen colarse equipos poco conocidos, de ligas exóticas, que muchas veces solo están ‘de relleno’. El Sheriff Tiraspol califica en esa categoría, salvo por lo último: ya demostró que no está solo para completar el grupo, sino para competir. Y pieza fundamental es Gustavo Dulanto, uno de los capitanes del equipo.

El defensa de 1.94 m. es uno de los capitanes del Sheriff Tiraspol de Moldavia. (Foto: AFP)

La actualidad de Dulanto

El defensa de 26 años llegó a al Sheriff Tiraspol a inicios de este año, luego de un paso por el Boavista de Portugal. Puede parecer un retroceso en su carrera –pasar del fútbol luso a Moldavia–, pero Gustavo Dulanto tenía los pasos calculados. Llegó a uno de los equipos más importantes de esta liga, que en ese momento ya pintaba para campeón, y donde sabía que gozaría de continuidad. Su decisión fue acertada. Su nuevo club –modesto a nivel europeo, pero dominante a nivel local– no tuvo problemas para lograr el título en su país, con cifras que denotan su superioridad: de 36 partidos, ganó 32, empató tres y perdió uno. Dulanto, quien llegó a mitad de temporada y debutó en marzo, jugó 11 partidos y fue titular en nueve. En la Copa de Moldavia disputó tres partidos –incluida la final, en la que cayó en penales ante el Sfintul Gheorghe- y arrancó en los tres.

Como campeón de Moldavia, el Sheriff se ganó un lugar en la presente edición de la Champions League, aunque, claro, en su etapa inicial. Para llegar a la fase de grupos, el equipo de Gustavo Dulanto tuvo que disputar cuatro rondas –ocho partidos– y dejó en el camino al Teuta Durres de Albania, al Alaschkert Martuni de Armenia, a Estrella Roja de Serbia y al Dinamo Zagreb de Croacia. En los ocho partidos, el defensa peruano fue titular. Y también en los dos que lleva su equipo en la fase de grupos, en la que, como se sabe, ya venció a Shakhtar Donetsk de Ucrania y al Real Madrid de España. En la actual temporada, el Sheriff está tercero en su liga en 10 partidos –tiene tres fechas pendientes por jugar–, y Gustavo Dulanto ha tenido participación en siete de ellos.

Los aproximadamente seis meses que lleva en el Sheriff le han bastado al zaguero para convertirse en pieza fundamental en su equipo: ha anotado dos goles y es uno de los capitanes. De hecho, terminó con la cinta en los dos últimos triunfos en la Champions League, en los cuales, según la web SofaScore, estuvo en podio de su equipo.

La competencia en la Selección Peruana

Desde la última fecha triple, en que Perú enfrentó a Uruguay, Venezuela y Brasil, Gustavo Dulanto disputó seis partidos con el Sheriff Tiraspol: cuatro fueron por la liga de Moldavia (tres triunfos y un empate) y dos por la Champions League (victorias ante el Shakhtar Donetsk y el Real Madrid).

En ese mismo periodo, los defensas peruanos convocados por Ricardo Gareca que más continuidad han tenido son los que fueron titulares en los últimos partidos de Eliminatorias: Alexander Callens (New York City) y Anderson Santamaría (Atlas) llevan cuatro partidos jugados, desde el último partido de la bicolor. En tanto, Miguel Araujo, por fin acumula minutos en el Emmen de la Segunda de Países Bajos y lleva cuatro partidos disputados, igual número que Christian Ramos, de César Vallejo. La ‘Fiera’, incluso, anotó en su último partido. Luis Abram ha tenido participación en tres partidos con el Granada y Carlos Zambrano, por su parte, no juega desde agosto con Boca Juniors.

Uno podría pensar que los seis partidos de Gustavo Dulanto pudieron ser suficientes para ser considerado, pero hay que recalcar el nivel de exigencia de estos (obviando, evidentemente, los choques ante Shakhtar y Real Madrid) y que el Sheriff participa en su liga local y la Champions League, por lo que tiene un calendario con más partidos. Dulanto, al ser pieza clave en su equipo, tiene, así, la chance de sumar más minutos que su ‘competencia’. Además, cabe destacar que para el partido ante Real Madrid, Ricardo Gareca ya había dado su lista de convocados para la fecha triple de este mes.

Lo que se sabe sobre una posible convocatoria

Se sabe muy poco del fútbol de Moldavia. Recién ahora, con la presencia del Sheriff en la Champions League, es que se le está prestando atención. La información que llega de Gustavo Dulanto es poca y es complicado ver los partidos de su liga. Sin embargo, ese no es un obstáculo para Ricardo Gareca y su comando técnico, quienes cuentan con un software avanzado que les permite seguir a todos los peruanos que juegan en el exterior.

Depor conoció que entre ellos, por supuesto, figura Gustavo Dulanto. Y no se le está observando desde ahora, sino desde que emigró. Que no haya sido considerado para la bicolor pasa por una decisión del ‘Tigre’, quien ha optado por alternativas que conoce y que, en su momento, han dado resultados positivos para la Selección.

Durante todas las Eliminatorias, la defensa ha sido un punto vulnerable en la bicolor. Ricardo Gareca ha probado distintas opciones –arrancó el proceso con la dupla Carlos Zambrano y Luis Abram como titular– y luego, ante la ausencia del ‘León’, probó a Miguel Araujo, Anderson Santamaría y ‘repatrió’ a Christian Ramos para la Copa América. Fue en este torneo en que quedó claro que el entrenador tenía serias dudas en esa línea. Ni siquiera Abram, considerado fijo en ese momento, era ya titular. En esa incertidumbre fue Alexander Callens, usual alternativa en el banco y con pocos minutos, el que mejor respondió. Su acompañante varió, pero él se volvió indiscutible. En los últimos partidos, Santamaría fue el elegido para acompañarlo. Sin embargo, sus actuaciones han dejado cierta duda y en el último partido ante Brasil –sus errores costaron dos goles y fue cambiado en el entretiempo– quedó evidenciado que se necesitan más opciones.

Dulanto fue incluido en la lista preliminar para la Copa América 2015. (Foto: Archivo GEC)

Los hinchas pedían el retorno de Carlos Zambrano y cuestionaban la ausencia de Miguel Araujo. ¿Y Gustavo Dulanto? Seamos francos. Pocos sabían siquiera en qué equipo jugaba. Es a partir de la participación del Sheriff en la Champions que ‘Pochito’ entró en el radar de la gente, que inmediatamente lo empezó a pedir para la selección. Sin embargo, era imposible que sea llamado para esta fecha triple, pues las Federaciones envían una carta de reserva a los clubes con semanas de anticipación y este no era el caso del defensa peruano.

Ahora, debido a lo seguido de los partidos de la selección peruana, las cartas de reserva a los clubes se enviarán prácticamente apenas acabe esta fecha triple. ¿Será tiempo suficiente tiempo para que Gustavo Dulanto convenza a Ricardo Gareca? Como ya se ha dicho, el técnico tiene un grupo formado y está en su derecho. Y valgan verdades, dados los resultados obtenidos bajo su mando, poco se le puede cuestionar. Además, el ‘Tigre’ no suele ser de los que convoca a alguien por la presión mediática –solo mírese el caso de Cristian Benavente-, sino por convicción. Pareciera complicado que cambie a su gente en tan poco tiempo, pero hay que considerar el desgaste, las posibles acumulaciones de tarjetas y las suspensiones, y también la intención de observarlo de cerca.

Motivación al máximo

Gustavo Dulanto se inició en el fútbol en 2015, con la camiseta de Universitario. El debut del hijo del recordado ‘Pocho’ inmediatamente llamó la atención del hincha y la prensa. Además, compartían la misma posición en la cancha y su 1.94 m. no pasaba desapercibido. Apenas jugado dos partidos con la ‘U’ –en los que básicamente cumplió un papel aceptable y demostró que su fuerte era el juego aéreo-, cuando le llegó su primera –y hasta el momento única– convocatoria a la selección peruana.

Ricardo Gareca, con apenas dos meses en el cargo, había elaborado una lista preliminar de 30 jugadores para la Copa América 2015 e incluyó a Dulanto. Finalmente, el defensa no quedó entre los 23 que asistieron al torneo, pero parecía que se abría la opción para el futuro. Sin embargo, un segundo llamado nunca llegó. Luego, ‘Pochito’ confesaría que ese llamado –tal vez– prematuro, lo conmovió hasta las lágrimas y se prometió trabajar hasta lograr una nueva convocatoria.

Gustavo Dulanto jugó dos temporadas en la 'U' y anotó dos goles. (Foto: Archivo GEC)

Tras dos temporadas en Universitario –la segunda con poca continuidad–, Gustavo Dulanto optó por fichar por UTC de Cajamarca, donde fue titular indiscutible y, además, anotó siete goles. La siguiente temporada fichó por Cusco FC –en ese entonces Real Garcilaso- con el que jugó la Copa Libertadores. Fue en esta etapa que sufrió uno de los grandes golpes de su carrera: un error suyo le costaría al equipo cusqueño el pase a la siguiente fase del torneo. Lejos de ‘bajonearse’, ‘Pochito’ dejó un mensaje: “El error fue mío y lo asumo. Búrlense y hagan memes, pero no me voy a sentir mal ni me caeré. El que me conoce sabe lo profesional que soy y que, ante la adversidad, siempre voy a romperme más el alma”, publico en aquella ocasión Gustavo Dulanto, en sus redes sociales.

Con la misma genuina humildad, en cada entrevista que brinda, al ser consultado sobre la chance de vestir la bicolor e integrar la selección peruana, recalca que solo su trabajo le dará la oportunidad de representar a su país y, por fin, completar ese sueño que tiene desde niño. Ricardo Gareca lo sigue. Y él está dando los pasos correctos.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.