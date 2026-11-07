Erick Noriega sigue dejando huella en el fútbol brasileño. El mediocampista peruano fue determinante en la semifinal de vuelta de la Copa de Brasil entre Gremio y Atlético Mineiro, al participar en la acción que terminó en el gol del empate del conjunto tricolor. Cuando Atlético Mineiro ganaba 1-0 con anotación de Renan Lodi, a los 25 minutos, apareció el futbolista nacional. A los 37’, Noriega aprovechó el rebote de una pelota detenida y envió un centro al área que encontró a Carlos Vinícius, quien conectó de cabeza para establecer el 1-1. El tanto significó un golpe importante para las aspiraciones del conjunto local, que necesitaba remontar el 2-0 sufrido en el encuentro de ida, disputado en Porto Alegre, donde el propio Noriega también había marcado. Con este resultado parcial, Gremio mantiene una ventaja de 3-1 en el marcador global y se acerca a la clasificación a la final del torneo brasileño.