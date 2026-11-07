Gol de Erick Noriega
Gol de Erick Noriega

sigue dejando huella en el fútbol brasileño. El mediocampista peruano fue determinante en la semifinal de vuelta de la Copa de Brasil entre y Atlético Mineiro, al participar en la acción que terminó en el gol del empate del conjunto tricolor. Cuando Atlético Mineiro ganaba 1-0 con anotación de Renan Lodi, a los 25 minutos, apareció el futbolista nacional. A los 37’, Noriega aprovechó el rebote de una pelota detenida y envió un centro al área que encontró a Carlos Vinícius, quien conectó de cabeza para establecer el 1-1. El tanto significó un golpe importante para las aspiraciones del conjunto local, que necesitaba remontar el 2-0 sufrido en el encuentro de ida, disputado en Porto Alegre, donde el propio Noriega también había marcado. Con este resultado parcial, Gremio mantiene una ventaja de 3-1 en el marcador global y se acerca a la clasificación a la final del torneo brasileño.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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