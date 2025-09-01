Jandrei, arquero - Juventude (Foto: ECJ)
sigue siendo noticia en . Luego de su sobresaliente debut con el ‘Tricolor’, nada menos que ante Flamengo en el mítico Maracaná, el peruano fue parte del equipo ideal de la jornada 22 del con un puntaje de 8.3 sobre 10, el mejor de la defensa y muy cerca de Alan Patrick (Internacional) y Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), que obtuvieron 8.4 de calificación cada uno. El próximo reto del peruano será afrontar la fecha doble de las Eliminatorias 2026 y, de regreso en Porto Alegre, mantenerse en el equipo titular en el duelo ante Mirassol, del próximo 13 de setiembre.

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

