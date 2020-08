Fuenlabrada no logró acceder a los play-offs de ascenso en España, pero dio protagonismo a un delantero peruano que luchó hasta el final por conseguir el pase. Se trata de Jeisson Martínez, quien ha concluido su periodo en el club madrileño y está a la espera de nuevas ofertas, aunque espera que estás sean dentro del ‘Viejo Continente'.

“Me gustaría quedarme en España, pero no descarto ningún equipo en Europa. Mi carrera la quiero hacer aquí”, sostuvo el delantero peruano para RPP. Asimismo, mencionó que de momento tomará unos días libres, antes se evaluar qué camino seguirá.

“Mi contrato terminó, ahora estoy libre. Hablé con mi agente, me dijo que esté tranquilo, que me tome una semana para desconectarme, que me olvide de todo y que ya la próxima nos sentaremos a analizar que propuestas tengo. Profesionalmente fue la mejor temporada de mi carrera”, indicó.

Respecto a la Selección Peruana, el atacante de 25 años se mostró entusiasmado, aunque cauteloso, pues sabe que la decisión está en otras manos. “Yo creo que puedo ir, pero eso no depende de mí. Voy a seguir trabajando, esforzándome todo lo que pueda para lograr ese objetivo”, afirmó.

Jeisson Martínez fue uno de los jugadores claves para Fuenlabrada, en la búsqueda por el ascenso en España. Sin embargo, ello se vio frustrado ante los numerosos contagios en el club, sumado a las constantes reprogramaciones de su duelo final contra Deportivo La Coruña.

Cuando por fin se dio el duelo el pasado miércoles 5 de agosto, el plantel madrileño no logró el objetivo y se quedaron sin la posibilidad de pelear por una chance.

VIDEO RECOMENDADO

Daniel Ferreyra se refirió a los porteros en el fútbol peruano

TE PUEDE INTERESAR