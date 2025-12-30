Felipe Chávez con el primer equipo del Bayern Múnich. (Video: FC Bayern)
está cada vez más cerca del debut oficial con . El peruano entró en convocatoria en el último partido de la Bundesliga de este año, el pasado 21 de diciembre en la victoria por 4-0 ante Heidenheim. ‘Pippo’ se quedó en banca, pero entró por primera vez en con consideración por el DT Vincent Kompany, quien lo invitó para que se quede entrenando con el primer equipo en plenas fiestas navideñas. El 6 de enero, el cuadro bávaro jugará un amistoso ante Salzburgo de Austria y el peruano podría tener minutos para intentar convencer al belga. De todos modos, en el reinicio de la Bundesliga el próximo 11 de enero ante Wolfsburgo, Felipe Chávez buscará repetir un lugar en la convocatoria y lograr el esperado debut oficial en el club más ganador de Alemania.

