Llegar a la academia del Bayern Munich, conocida como FC Bayern Campus, debe ser el sueño de todo joven futbolista nacido en Alemania. Las figuras más destacadas del fútbol alemán pasaron por esa escuela y se formaron en el cuadro bávaro, cuna los seis últimos años de Felipe Chávez, quien llegó con 12 recién cumplidos luego de pasar por la escuela base del Augsburgo, su cuidad natal. Con las vueltas que dan la vida y el fútbol, el volante ofensivo está a punto de volver a vestir su primera camiseta, pero esta vez asumiendo un rol en el primer equipo.

Según informaciones que llegan desde Alemania, el alemán de raíces peruanas llegó a un acuerdo con el FC Augsburgo para firmar un contrato profesional a partir del 1 de julio, un día después de culminar su contrato con el Bayern Munich, con el que no llegó a un acuerdo para ser promovido definitivamente al primer equipo.

Luego de pasar por todas las categorías juveniles del Bayern y destacar en la UEFA Youth League (Champions League juvenil), Felipe Chávez cerrará su ciclo en el poderoso equipo alemán y dará el salto a la Bundesliga, en medio de algunos rumores de interés de equipos de Italia como Roma y Fiorentina.

El futbolista de raíces peruanas, que llegó a vestir la camiseta de la Selección Peruana sub 20, también tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo del Bayern Munich previo al Mundial de Clubes, y no fue citado a dicho torneo porque no llegó a un acuerdo para su continuidad.

La pasada temporada, Chávez destacó en el equipo sub 19 del Bayern, disputando 35 partidos en todas las competiciones y con buenos registros: 18 goles y 13 asistencias, consolidándose como uno de los talentos más prometedores de la academia bávara.

Ahora, con FC Augsburgo tendrá la oportunidad del ansiado debut en la Bundesliga con apenas 18 años y poder hacer línea de carrera en el fútbol alemán en un equipo tradicional de Alemania, que juega en la máxima división desde la temporada 2010/11.

¿En el radar de la Selección Peruana?

El volante de 18 años es un gran prospecto pensando en una futura convocatoria a la Selección Peruana. Recordemos que hace unos meses se esperaba su convocatoria para la Sub 20, pero José Guillermo del Solar decidió no llamarlo al Sudamericano de Venezuela, donde la ‘Bicolor’ fue eliminada en primera ronda.

“Felipe Chávez, en estos momentos, no es Sub-20, es Sub-18. Todavía puede jugar el próximo Sudamericano. Cuando he hecho una evaluación de los amistosos de los jugadores del extranjero, he considerado, por edad, que hay jugadores mejor preparados que él para el Sudamericano”, fue la explicación que dio ‘Chemo’ en su momento. ¿Felipe Chávez volverá a pisar la Videna muy pronto?

