Presentación de dos peruanos en Remo del Brasileirao. (Video: Difusión)
Presentación de dos peruanos en Remo del Brasileirao. (Video: Difusión)

Dos jóvenes peruanos tendrán su primera experiencia a nivel . y fueron presentados en , club de la Primera División brasileña, después de más de tres años formándose en ese país. De 17 y 18 años, nacidos en Huaral y Lima, respectivamente, ambos sellaron un acuerdo hasta el 2028 y en principio jugarán en la reserva, esperando destaparse en ese nivel y tener la ansiada chance de debutar en el primer equipo. Dos jugadores con raíces peruanas que, además, podrán ser seguidos de cerca para una futura convocatoria a una selección juvenil.

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