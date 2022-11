A pesar de que durante gran parte de la temporada fue muy resistido por los hinchas, Gabriel Costa terminó siendo determinante para que Colo Colo levante el título del Campeonato Nacional de Chile 2022. Sin embargo, tras la culminación de la temporada, aún no hay un panorama claro sobre su renovación para el 2023.

El delantero uruguayo nacionalizado peruano disputó veinticuatro partidos en el torneo chileno –veintitrés como titular–, en los cuales marcó diez goles y sirvió cuatro asistencias. Pese a las críticas, nunca perdió el respaldo del técnico Gustavo Quinteros, quien lo ubicó como segundo delantero o extremo por izquierda.

Tras el reciente partido amistoso ante River Plate disputado en Viña del Mar –donde Colo Colo terminó cayendo por 4-3–, Costa fue consulado por los medios de comunicación sobre su continuidad en el elenco mapochino. Sin dejar espacio para la especulación, ‘Gabi’ fue claro en reconocer que hasta el momento nadie de la directiva se ha acercado a él para hablar sobre el tema.

“Todavía no hay nada concreto, así que hay que esperar”, dijo el atacante en una escueta respuesta. En otro momento, cuando le consultaron si había recibido alguna propuesta de algún club de Lima, Costa respondió con un rotundo “tampoco”.

Gabriel Costa lleva cuatro temporadas en Colo Colo. (Foto: Getty Images)

El ‘Mago’ Valdivia respalda la continuidad de Costa

Desde Chile hay opiniones divididas sobre su renovación, pues un gran porcentaje de hinchas cree que sería más conveniente dejarlo partir, liberar una plaza de extranjero y evitar el pago de su costoso salario. No obstante, voces de peso han pedido su continuidad. Este es el caso de Jorge Valdivia, quien sugirió que Colo Colo debería hacerle un nuevo contrato.

“Creo que fue un jugador importante para la campaña de Colo Colo. Aguantó críticas, algunas justificadas, otras no tanto, pero fue un jugador que no se escondió. Para mí eso es fundamental, un jugador que no se esconda pese a las críticas”, dijo el ‘Mago’ en ‘Radio ADN’, donde participa como comentarista deportivo.

“En determinados momentos fue un jugador que se puso la capa de superhéroe y terminó siendo determinante, considero que es una pena que no se le pueda renovar a Costa”, puntualizó el histórico exjugador del ‘Cacique’.





