Gianluca Lapadula no tuvo mucha actividad en el primer tiempo del Benevento vs. Pisa por el playoff de la Serie B de Italia; sin embargo, a poco del final, estuvo cerca de abrir el marcador. El peruano tuvo una jugada clara de ataque de cara al arco rival, pero no pudo impactar de buena forma al esférico.

A los 46 minutos de juego, el tiro de esquina desde la izquierda, encontró la cabeza de un jugador del cuadro ‘Brujo’ y luego la pierna del ‘Bambino’, quien intentó disparar con dirección a la portería de la visita, pero no consiguió darle con buena técnica.

Lapadula es el máximo goleador de Benevento esta temporada con 19 goles en lo que va de la Serie B. El club necesita ganar la serie ante Pisa para poder asegurar un lugar en la final que da un cupo a la Primera División italiana la próxima temporada.

Lapadula tuvo el 1-0 de Benevento vs. Pisa pic.twitter.com/nbwwDekMLh — Goles para todos (@golesgratis) May 17, 2022

Benevento vs. Pisa: lo que se viene para ambos

Benevento y Pisa se encuentran en la pelea por el pase a la Serie A de Italia. El equipo amarillo es el gran candidato por su pasado en la Primera División; sin embargo, no ha tenido una buena temproada y enfrente tendrá a un rival es de temer,

Tras la ida disputada en el Estadio Benito Stripe, ambos se volverán a ver las caras el próximo sábad 12 de mayo a partir de las 11:00 a.m. (horario peruano) en la Arena Garibaldi. Este partido terminará de definir quién avanza a la final.

Recordemos que si luego de los partidos de ida y vuelta, Benevento y Pisa igualan en el marcador global, los neroazurris clasificarán debido a que en la tabla general de la Serie B se ubicaron en el tercer lugar, mientras que los ‘Brujos’ en el séptimo.





