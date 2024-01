Este domingo, Gianluca Lapadula regresó a las canchas luego de superar una fractura de costillas que sufrió el pasado 30 de diciembre en el duelo ante Empoli. El delantero de Cagliari entrenó con normalidad en la semana y el entrenador Claudio Ranieri no dudó en convocarlo para el partido ante Frosinone. Si bien no estuvo en el once inicial, el ‘Bambino’ ingresó al campo de juego en los minutos finales en reemplazo de Matteo Prati. Eso sí, no pudo evitar la caída de su equipo (3-1).

Cagliari inició bien el compromiso jugado en el Stadio Benito Stirpe: se puso en ventaja a los 26′ gracias a la anotación de Ibrahim Suleiman. Sin embargo, el combinado local reaccionó en la segunda mitad y le dio vuelta al marcador con goles de Luca Mazzitelli (64′) y Matias Soule (75′). Es en ese momento que ingresa ‘Lapagol’ con el objetivo de lograr el empate.

El peruano, que no había tenido actividad en partidos en todo el 2024, saltó al campo de juego por Prati a los 77 minutos. Intentó algunos ataques, pero sin éxito alguno. Demostró que le falta rodaje, pero que irá recuperando su mejor versión con el paso de las semanas. Finalmente, en el tiempo agregado el brasileño Kaio Jorge colocó el 3-1 definitivo.

La buena noticia es que Gianluca se ha recuperado rápidamente y eso no solo es importante para Cagliari, sino también para la ‘Blanquirroja’, que ahora es dirigida por Jorge Fossati. La Selección Peruana afrontará sus primeros retos amistosos en el mes de marzo, los cuales servirán para sacar conclusiones de cara a la Copa América 2024 y el reinicio de las Eliminatorias 2026.

A comparación de la pasada temporada, Lapadula ha tenido un par de lesiones en los últimos meses que no le han permitido jugar muchos partidos por la Serie A. Hasta el momento, el goleador lleva solo ocho duelos jugados, un gol y ninguna asistencia. Recordemos que el ‘Bambino’ fue clave en la campaña 2022-23 para que Cagliari ascienda a la Primera División de Italia (marcó 25 goles y asistió 4 veces en 41 partidos).

¿Cuándo es el próximo partido de Cagliari?

Luego caer ante Frosinone, Cagliari volverá a tener actividad el viernes 26 de enero cuando reciba a Torino en el Unipol Domus (Cagliari) por la jornada 22 de la Serie A de Italia. El compromiso está pactado para iniciar a las 2:45 p.m. (hora peruana y colombiana). El equipo dirigido por Claudio Ranieri necesita ganar para comenzar a alejarse de la parte baja de la tabla.





