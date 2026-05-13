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¡Sigue imparable en Israel! Gol de Adrián Ugarriza puso el triunfo del Kiryat Shmona
¡Sigue imparable en Israel! Gol de Adrián Ugarriza puso el triunfo del Kiryat Shmona
El delantero peruano sumó su anotación número 17 convirtiéndose en el mayor artillero de la Premier League de Israel en la temporada del Kiryat Shmona, que además pudo vencer 4-0 al Sakhnin por la ronda del descenso.
Gol de Adrián Ugarriza en el Kiryat Shmona de la Premier League de Israel. (Video: Difusión)
El presente de Adrián Ugarriza en el fútbol de Israel es sencillamente espectacular. Tras encadenar dos jornadas consecutivas marcando, el atacante nacional se ha consolidado como el máximo artillero del certamen con un impresionante registro de 17 goles. En la reciente victoria del Kiryat Shmona, que aplastó 4-0 al Bnei Sakhnin, ‘Uga’ volvió a ser protagonista. Aunque Jwan Al Halabi inauguró el tablero a los 25 minutos, el peruano amplió la ventaja justo antes del descanso (45+6′) mediante una ejecución impecable desde los doce pasos. La goleada se completó en la segunda mitad con tantos de Yair Mordechai y Ori Shnaper, sellando un triunfo que devuelve a su equipo a la cima del éxito.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.