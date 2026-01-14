Gol de Bassco Soyer en Gil Vicente de Portugal. (Video: Cristian Hinostroza / X)
Gol de Bassco Soyer en Gil Vicente de Portugal. (Video: Cristian Hinostroza / X)

El volante peruano fue parte de un contragolpe letal en los minutos finales y superó a dos defensas para anotar en el choque ante FC Vizela por la Liga Revelacao de Portugal.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS