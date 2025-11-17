Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Cazador en el área! El gol de Alfonso Barco con Emelec vs. LDU en la Copa Ecuador
Por las semifinales de la competencia, el peruano apareció para aprovechar un descuido de la defensa y empujar la pelota hacia el arco rival. ‘Fonchi’ apareció para darle ventaja al ‘Bombillo’ en el duelo de ida.
Gol de Alfonso Barco en Emelec vs. LDU. (Video: DSports)
Alfonso Barco sigue en un nivel ascendente con Emelec y este lunes corroboró su buen momento. El ex volante de Universitario de Deportes apareció en el área para definir de manera sólida y poner el 1-0 de su equipo ante LDU de Quito, en el marco de la primera semifinal de la Copa de Ecuador. El popular ‘Fonchi’ arrancó como titular en la contienda (Christian Cueva es suplente) y respondió rápidamente a la confianza (4′) dada por Guillermo Duró, actual DT de la institución. Para este partido, el ‘Bombillo’ busca sacar un buen resultado y así asomarse a la final de la competencia que definirá su otro clasificado entre Universidad Católica y Cuenca Juniors.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.