sigue en un nivel ascendente con y este lunes corroboró su buen momento. El ex volante de Universitario de Deportes apareció en el área para definir de manera sólida y poner el 1-0 de su equipo ante , en el marco de la primera semifinal de la Copa de Ecuador. El popular ‘Fonchi’ arrancó como titular en la contienda (Christian Cueva es suplente) y respondió rápidamente a la confianza (4′) dada por Guillermo Duró, actual DT de la institución. Para este partido, el ‘Bombillo’ busca sacar un buen resultado y así asomarse a la final de la competencia que definirá su otro clasificado entre Universidad Católica y Cuenca Juniors.

