Con asistencia de Oliver Sonne, Gol de Joao Grimaldo para el 3-0 del Sparta Praga vs Dukla. (Video: Polsat Sport)
El sello peruano se hizo sentir con fuerza en la República Checa durante la victoria del Sparta Praga. En el marco de la jornada 20, Oliver Sonne y Joao Grimaldo fueron los grandes protagonistas al sentenciar la goleada por 3-0 frente al Dukla. La jugada que ha emocionado a la afición nacional ocurrió en el ocaso del partido, al minuto 88: Sonne desbordó con potencia por el carril derecho y lanzó un servicio preciso al ras del área para que Grimaldo, cerrando la pinza por el sector opuesto, definiera de primera intención. Lo más llamativo es que ambos futbolistas habían saltado al campo apenas seis minutos antes, demostrando una eficacia absoluta y una química inmediata que ya ilusiona a la “Blanquirroja”.

