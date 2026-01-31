Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Puro chocolate peruano! Gol de Joao Grimaldo con asistencia de Oliver Sonne en el Sparta Praga
Ingresando desde el banquillo, ambos futbolistas peruanos lograron marcar una diferencia en el partido que su equipo ya tenía dominado, pero para coronar el triunfo una asistencia del ‘vikingo’ le dio la oportunidad a ‘Grimaldinho’ para gritar el tan ansiado gol.
Con asistencia de Oliver Sonne, Gol de Joao Grimaldo para el 3-0 del Sparta Praga vs Dukla. (Video: Polsat Sport)
El sello peruano se hizo sentir con fuerza en la República Checa durante la victoria del Sparta Praga. En el marco de la jornada 20, Oliver Sonne y Joao Grimaldo fueron los grandes protagonistas al sentenciar la goleada por 3-0 frente al Dukla. La jugada que ha emocionado a la afición nacional ocurrió en el ocaso del partido, al minuto 88: Sonne desbordó con potencia por el carril derecho y lanzó un servicio preciso al ras del área para que Grimaldo, cerrando la pinza por el sector opuesto, definiera de primera intención. Lo más llamativo es que ambos futbolistas habían saltado al campo apenas seis minutos antes, demostrando una eficacia absoluta y una química inmediata que ya ilusiona a la “Blanquirroja”.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.