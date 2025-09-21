Por la fecha 30 de la Virslīga, el torneo de Primera División de Letonia, Riga FC lo dio vuelta y venció 3-1 a Jelgava. Joao Grimaldo, una de las figuras del cuadro letón, fue clave en el inicio de la remontada de Riga FC, que comenzó perdiendo 1-0. Sobre los 56′, el exSporting Cristal recibió un pase del senegalés Meïssa Diop, encaró para su pie derecho y cruzó su remate para dejar parado al arquero rival. Fue el 1-1 momentáneo, y luego vinieron los goles de Reginaldo Ramires y Marko Regza para el 3-2 definitivo de visita. Con esta victoria, Riga FC sumó 73 puntos y sigue firme en la cima de la liga letona, a nueve puntos de su escolta RFS con un partido más. En el caso de Joao Grimaldo, no marcaba desde el 19 de julio en la Virslīga, aunque lo suyo ha sido más destacado en cuanto a las asistencias: nueve en total, cinco por liga y cuatro por Conference League.