Gol de Luis Ramos con América de Cali vs. Envigado. (VIDEO: WIN)
Gol de Luis Ramos con América de Cali vs. Envigado. (VIDEO: WIN)

Luego de cuatro partidos sin anotar, se hizo presente nuevamente en el marcador para por la fecha 13 del Torneo Clausura de la en Colombia. Sobre los 50′, el peruano aprovechó un centro de Mateo Castillo desde la banda derecha, se anticipó a su marcador y se lanzó dentro del área para empujar el balón y vencer el arco de . Un golpe de autoridad para el exCusco FC, quien hoy es la principal carta ofensiva de los ‘diablos rojos’ tras la suspensión de un año de Rodrigo Holgado, quien falsificó documentos para nacionalizarse y jugar por Malasia. Lamentablemente, el equipo del ‘9′ sufrió el gol del empate en los minutos finales y no pudo llevarse los tres puntos en el Pascual Guerrero. Sin embargo, Ramos sigue cumpliendo de cara al gol: llegó a 10 tantos en la temporada (ocho en el torneo colombiano y dos en Copa Sudamericana).

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS