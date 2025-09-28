Luego de cuatro partidos sin anotar, Luis Ramos se hizo presente nuevamente en el marcador para América de Cali por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay en Colombia. Sobre los 50′, el peruano aprovechó un centro de Mateo Castillo desde la banda derecha, se anticipó a su marcador y se lanzó dentro del área para empujar el balón y vencer el arco de Envigado. Un golpe de autoridad para el exCusco FC, quien hoy es la principal carta ofensiva de los ‘diablos rojos’ tras la suspensión de un año de Rodrigo Holgado, quien falsificó documentos para nacionalizarse y jugar por Malasia. Lamentablemente, el equipo del ‘9′ sufrió el gol del empate en los minutos finales y no pudo llevarse los tres puntos en el Pascual Guerrero. Sin embargo, Ramos sigue cumpliendo de cara al gol: llegó a 10 tantos en la temporada (ocho en el torneo colombiano y dos en Copa Sudamericana).