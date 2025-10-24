Gol de Luis Ramos para el 2-1 de América de Cali. (Video: Win Sports)
La temporada 2025 de en justificó su convocatoria a la Selección Peruana. Si bien no tuvo la mejor participación con la Bicolor, a nivel de clubes es uno de los peruanos más destacados en este ciclo. Este viernes 24 de octubre, volvió a sorprender y colocó el gol del triunfo de los ‘Escarlatas’ ante , en el marco del cuadrangular final de la . El peruano se insertó en el área para recibir un balón y -producto su buena ubicación- impactó correctamente para colocarlo al lado imposible del portero rival. Con esta victoria, suman 9 puntos y son segundos en el grupo A, por detrás de Deportivo Independiente de Medellín (DIM) que tiene 14.

