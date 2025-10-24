Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Figura! El gol de Luis Ramos para el 2-1 de América de Cali vs. Junior en Liga Betplay
La temporada 2025 de Luis Ramos en América de Cali justificó su convocatoria a la Selección Peruana. Si bien no tuvo la mejor participación con la Bicolor, a nivel de clubes es uno de los peruanos más destacados en este ciclo. Este viernes 24 de octubre, volvió a sorprender y colocó el gol del triunfo de los ‘Escarlatas’ ante Junior de Barranquilla, en el marco del cuadrangular final de la Liga Betplay. El peruano se insertó en el área para recibir un balón y -producto su buena ubicación- impactó correctamente para colocarlo al lado imposible del portero rival. Con esta victoria, suman 9 puntos y son segundos en el grupo A, por detrás de Deportivo Independiente de Medellín (DIM) que tiene 14.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.