El nombre de no fue considerado en la última convocatoria de la Selección Peruana, con el afán que el delantero juegue una etapa crucial con , sumado a que Manuel Barreto -DT interino- quiere probar nuevas piezas en ofensiva. Este fin de semana, el delantero arrancó como titular y no defraudó la confianza de su DT. Tras un remate potente hacia el arco de Unión Magdalena, el portero dejó un rebote y nuestro compatriota apareció en el área como un ‘cazador’ para empujar la pelota, colocando así el 2-0 en el partido válido por la Liga Betplay, en la pelea por seguir escalando posiciones.

