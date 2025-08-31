Gol de Marcos López con FC Copenhague. (Video: Viaplay)
Luego de ocho asistencias, tanto en la Superliga danesa como en Conference y Champions League, marcó su primer gol con la camiseta del . A los 12 minutos del partido ante Randers, por la fecha 7 del campeonato liguero, el peruano se paró frente a la pelota en un tiro libre y mandó el balón al ángulo superior izquierdo del arco rival. Un soberano golazo del zurdo, quien también se alista para disputar la Fase de Liga de la ‘Orejona’, donde Copenhague se medirá, entre otros, al FC Barcelona de España. Luego de este partido el lateral viajará a Uruguay para unirse a la concentración de la .

