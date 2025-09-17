Por la Liga Reveleçao 2025 en Portugal, Bassco Soyer marcó su primer tanto con la camiseta del Gil Vicente. Por el campeonato Sub-23, el peruano fue clave para comenzar la remontada ante Sporting Braga. A los 83′, marcó de penal para el empate momentáneo y sobre los minutos finales llegó el 2-1 definitivo para su equipo. El exAlianza Lima espera seguir en racha en el torneo juvenil y pronto tener la chance de debutar en el primer equipo ante los clubes más poderosos de Portugal. Cabe recordar que su llegada a Gil Vicente es parte de un plan a largo plazo del cuadro europeo, que lo fichó hasta 2028 como un prospecto a futuro. En la Liga 1, marcó un gol en ocho partidos con el cuadro íntimo, además de ser parte de la Selección Peruana Sub-17, Sub-20 y Sub-23. Si sigue en buen momento en Portugal, es probable que pueda tener su ansiada chance a la Selección mayor de cara al próximo proceso eliminatorio.