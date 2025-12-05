Víctor Guzmán marcó su primer gol en Portugal. (Video: Liga Revelacao)
comienza a marcar una línea de carrera en Portugal. En las últimas semanas, ha contado con presencia en el y este viernes tuvo la oportunidad de anotar su primer gol ante Farense SC, en su primera aventura por Europa. La ‘Pantera’ apareció como un cazador en el área para aprovechar un pase y adelantarse al arquero, en un ligero toque que no pudo ser detenido y fue así que aperturó su cuenta goleadora. El duelo culminó con un empate 2-2 que los coloca en la cuarta posición con 21 puntos. En el caso del ex Alianza Lima, se viene ganando la confianza del DT.

