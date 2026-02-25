Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Como un ‘Samurai’! Gol de Erick Noriega para el 1-0 de Gremio vs. Atlético Mineiro
El ex volante ‘blanquiazul’ anotó su primer gol con Gremio. Ocurrió a los 51 minutos de partido ante Atlético Moneiro por el Brasileirao. El tanto lo anotó de cabeza tras un centro preciso de su compañero Marlon.
Gol de Erick Noriega para el 1-0 de Gremio vs Atlético Mineiro | VIDEO: Premiere
El ex volante ‘blanquiazul’, Erick Noriega, anotó su primer gol con Gremio en la presente temporada del Brasileirao 2026. El tanto llegó a los 51 minutos de partido ante Atlético Moneiro. Esto tras un centro preciso de su compañero Marlon, quien encontró a un ‘Samurai’ sin marca en el área chica y este no dudó en rematar con un potente cabezazo que venció la portería rival. Minutos más adelante, el propio Noriega fue partícipe de una asistencia para que el mismo Marlon anote un golazo desde larga distancia.
Asistencia de Erick Noriega para el 2-1 de Gremio vs A. Mineiro
Asistencia de Erick Noriega para el 2-0 de Gremio vs Atlético Mineiro | VIDEO: Premiere SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.