Gol de Erick Noriega para el 1-0 de Gremio vs Atlético Mineiro | VIDEO: Premiere
Gol de Erick Noriega para el 1-0 de Gremio vs Atlético Mineiro | VIDEO: Premiere

El ex volante ‘blanquiazul’, , anotó su primer gol con en la presente temporada del . El tanto llegó a los 51 minutos de partido ante Atlético Moneiro. Esto tras un centro preciso de su compañero Marlon, quien encontró a un ‘Samurai’ sin marca en el área chica y este no dudó en rematar con un potente cabezazo que venció la portería rival. Minutos más adelante, el propio Noriega fue partícipe de una asistencia para que el mismo Marlon anote un golazo desde larga distancia.

Asistencia de Erick Noriega para el 2-1 de Gremio vs A. Mineiro

Asistencia de Erick Noriega para el 2-0 de Gremio vs Atlético Mineiro | VIDEO: Premiere
Asistencia de Erick Noriega para el 2-0 de Gremio vs Atlético Mineiro | VIDEO: Premiere
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS