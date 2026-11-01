El peruano Erick Noriega volvió a tomar protagonismo en tierras brasileñas, aprovechando el Halloween para disfrazarse de centrodelantero y sentenciar la victoria por 2-0 de Gremio sobre Atlético Mineiro en la ciudad de Porto Alegre, dando un paso fundamental en el duelo de ida por las semifinales de la Copa de Brasil 2026. El conjunto ‘Tricolor’ impuso sus condiciones desde el arranque del encuentro, adelantándose rápidamente a los 11 minutos gracias a una certera definición de Carlos Vinicius. La tónica de superioridad local se mantuvo inalterable en el complemento, cristalizándose con una profunda proyección de Joao Pedro por la franja derecha; su centro venenoso al corazón del área encontró la sorpresiva irrupción del ‘Samurai’, quien sacó un derechazo fulminante a ras de césped para decretar el 2-0 definitivo. Ahora deberá sellar su clasificación a la final, en condición de visitante.