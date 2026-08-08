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¡De chalaca como buen peruano! Gol de Fabio Gruber para el 2-0 de Mainz FC en amistoso
¡De chalaca como buen peruano! Gol de Fabio Gruber para el 2-0 de Mainz FC en amistoso
La sangre peruana que recorre sus venas se dio a notar en el amistoso internacional de pre-temporada, frente al París FC, tras marcar un golazo de chalaca desde dentro del área, buscando afianzarse como titular en el equipo de la Bundesliga.
Golazo de Fabio Gruber, de chalaca, para el 2-0 del Mainz 05 frente a Paris FC. (Video: @sonneski)
Fabio Gruber comenzó a escribir su historia en el Mainz 05 con una auténtica obra de arte en la pretemporada rumbo a la Bundesliga 2026-2027. En un amistoso internacional muy parejo frente al Paris FC, el defensor de la Selección Peruana rompió el cero a los 20 minutos tras una acción de pelota parada. Gruber subió al área rival para hacer valer su juego aéreo en un tiro de esquina; sin embargo, tras un rebote que cambió la trayectoria del balón, el central de 23 años resolvió con una pirueta antológica: ejecutó una magistral chalaca en el corazón del área chica para vencer al arquero francés y decretar el 1-0 parcial. Un golazo de catálogo para el exjugador del Núremberg, que empieza a meterse a la hinchada alemana en el bolsillo.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.