Golazo de Fabio Gruber, de chalaca, para el 2-0 del Mainz 05 frente a Paris FC. (Video: @sonneski)
Golazo de Fabio Gruber, de chalaca, para el 2-0 del Mainz 05 frente a Paris FC. (Video: @sonneski)

comenzó a escribir su historia en el con una auténtica obra de arte en la pretemporada rumbo a la Bundesliga 2026-2027. En un amistoso internacional muy parejo frente al Paris FC, el defensor de la rompió el cero a los 20 minutos tras una acción de pelota parada. Gruber subió al área rival para hacer valer su juego aéreo en un tiro de esquina; sin embargo, tras un rebote que cambió la trayectoria del balón, el central de 23 años resolvió con una pirueta antológica: ejecutó una magistral chalaca en el corazón del área chica para vencer al arquero francés y decretar el 1-0 parcial. Un golazo de catálogo para el exjugador del Núremberg, que empieza a meterse a la hinchada alemana en el bolsillo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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