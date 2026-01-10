Fabio Gruber tuvo un 2025 soñado. Además de debutar en la Selección Peruana, se consolidó como uno de los capitanes del FC Núremberg y fue incluido en el equipo ideal de la primera vuelta de la Bundesliga 2 de Alemania. Su equipo sigue escalando en la tabla y se encuentra a 11 puntos de los puestos de ascenso, por lo que tiene que hacer una segunda vuelta casi perfecta para subir a la élite del fútbol en Alemania. En ese sentido, el peruano jugó un amistoso de preparación ante Grashoppers de Suiza y el resultado fue un categórico 7-1 para los alemanes. Se jugaron 135 minutos en total, y Gruber fue importante siendo titular y dando una asistencia. “Es un líder”, declaró Miroslav Klose, goleador histórico de los mundiales con Alemania y actual DT del FC Núremberg. El próximo sábado 17 de enero, el cuadro granate del defensa peruano saltará a la cancha nuevamente por la Bundesliga 2 y recibirá a Elversberg, escolta del líder Schalke 04, en un duelo clave por el ascenso.