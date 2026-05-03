Gol de Fabio Gruber selló el empate del Núremberg en la Bundesliga 2. (Video: Sky Sports | Foto: Captura)
Gol de Fabio Gruber selló el empate del Núremberg en la Bundesliga 2. (Video: Sky Sports | Foto: Captura)

Fabio Gruber se vistió de héroe en la Bundesliga 2 al rescatar un punto vital para el Núremberg en su visita al Greuther Fürth. En el marco de la fecha 32, el zaguero nacional no solo fue titular, sino que se convirtió en el jugador más destacado del encuentro al firmar el 1-1 definitivo. Aunque el conjunto local se adelantó temprano con un tanto de Noel Futkeu a los 13 minutos, Gruber apareció en el tiempo añadido de la primera mitad (45+3′) para igualar las acciones con un derechazo certero. Con este empate, su equipo se ubica en la novena posición con 42 unidades, mientras que su rival se hunde en la zona de descenso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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