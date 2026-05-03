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¡Atención Mano Menezes! Gol de Fabio Gruber en empate del Núremberg por la Bundesliga 2
¡Atención Mano Menezes! Gol de Fabio Gruber en empate del Núremberg por la Bundesliga 2
El zaguero de la Selección Peruana logró marcar su primer gol en el año 2026, justo en la recta final de la Bundesliga 2 donde su equipo ha logrado mantener la permanencia estableciéndose a media tabla del torneo.
Gol de Fabio Gruber selló el empate del Núremberg en la Bundesliga 2. (Video: Sky Sports | Foto: Captura)
Fabio Gruber se vistió de héroe en la Bundesliga 2 al rescatar un punto vital para el Núremberg en su visita al Greuther Fürth. En el marco de la fecha 32, el zaguero nacional no solo fue titular, sino que se convirtió en el jugador más destacado del encuentro al firmar el 1-1 definitivo. Aunque el conjunto local se adelantó temprano con un tanto de Noel Futkeu a los 13 minutos, Gruber apareció en el tiempo añadido de la primera mitad (45+3′) para igualar las acciones con un derechazo certero. Con este empate, su equipo se ubica en la novena posición con 42 unidades, mientras que su rival se hunde en la zona de descenso.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.