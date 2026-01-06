Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Show del peruano! Gol y asistencia de Felipe Chávez para el 5-0 del Bayern Múnich vs. Salzburgo
Felipe Chávez comenzó con el pie derecho el 2026. En amistoso del Bayern Múnich como parte de su mini pretemporada antes del reinicio del campeonato alemán, el peruano fue convocado por el DT Vincent Kompany y entró en el inicio del segundo tiempo, cuando los bávaros ganaban 1-0 al RB Salzburgo de Austria. A los 71′, el peruano dio un pase quirúrgico para el segundo tanto, obra de Lennart Karl; y cuatro minutos después, intercambiaron los roles pues Karl centró al área chica y ‘Pippo’ se lanzó como ‘9′ para empujar el balón. Fue el primer tanto de Chávez en el primer equipo bávaro. Finalmente, Bayern Múnich ganó 5-0 este amistoso y quedó listo para enfrentar este domingo a Wolfsburgo, en el reinicio de la Bundesliga, posiblemente con el peruano en la convocatoria, a la espera de su debut oficial.
Asistencia de Felipe Chávez para el 2-0
Asistencia de Felipe Chávez, Bayern 2-0 Salzburgo.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.