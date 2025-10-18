Gol de Gianluca Lapadula para el 1-0 del Spezia vs Cesena FC por la Serie B. (Video: Sportstream)
El regreso de al gol no pudo ser más oportuno ni más fiel a su estilo. El delantero ítalo-peruano volvió a ser protagonista en la Serie B con una aparición temprana y decisiva. Apenas a los cuatro minutos del encuentro entre Spezia y Cesena, el ‘Bambino’ se desmarcó con inteligencia, aprovechó un centro preciso desde la banda y, con su habitual instinto dentro del área, definió con potencia para marcar el 1-0 parcial. Su celebración fue una mezcla de desahogo y confianza. Tratando de mantener su continuidad goleadora, el futbolista nacional volvió a marcar después de 2 semanas, pues lo hizo por última vez frente al Reggiana el 30 de septiembre.

