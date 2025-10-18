Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Volvió el ‘Bambino’! Gol de Gianluca Lapadula para el 1-0 del Spezia vs. Cesena
¡Volvió el ‘Bambino’! Gol de Gianluca Lapadula para el 1-0 del Spezia vs. Cesena
No tuvo que pasar mucho tiempo para que el delantero italo-peruano llegue a meterse dentro del área, pues apenas en los primeros 4 minutos pudo conectar con el balón y encajar el primer gol del partido.
Gol de Gianluca Lapadula para el 1-0 del Spezia vs Cesena FC por la Serie B. (Video: Sportstream)
El regreso de Gianluca Lapadula al gol no pudo ser más oportuno ni más fiel a su estilo. El delantero ítalo-peruano volvió a ser protagonista en la Serie B con una aparición temprana y decisiva. Apenas a los cuatro minutos del encuentro entre Spezia y Cesena, el ‘Bambino’ se desmarcó con inteligencia, aprovechó un centro preciso desde la banda y, con su habitual instinto dentro del área, definió con potencia para marcar el 1-0 parcial. Su celebración fue una mezcla de desahogo y confianza. Tratando de mantener su continuidad goleadora, el futbolista nacional volvió a marcar después de 2 semanas, pues lo hizo por última vez frente al Reggiana el 30 de septiembre.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.