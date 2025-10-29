Golazo de Gianluca Lapadula para el 1-0 del Spezia vs Padova por la Serie B | VIDEO: SportStream
Golazo de Gianluca Lapadula para el 1-0 del Spezia vs Padova por la Serie B | VIDEO: SportStream

volvió a decir presente en el marcador. El delantero ítalo-peruano vive un gran momento con el y esta vez fue protagonista al anotar el primer gol del encuentro ante Padova por la jornada 10 de la Serie B. Con un frentazo preciso dentro del área, el ‘Bambino’ firmó su cuarto tanto en la temporada y confirmó su gran nivel justo en la antesala de los amistosos que disputará la en noviembre. Lapadula, que suma ocho partidos con su club y cinco consecutivos como titular, recibió además la carta de reserva por parte de la FPF, lo que sería su regreso a la ‘Bicolor’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

