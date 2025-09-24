Gol de Gianluca Lapadula para el 2-2 del Spezia vs. Parma | VIDEO: WintV
Gol de Gianluca Lapadula para el 2-2 del Spezia vs. Parma | VIDEO: WintV

En una temporada de poca participación y dudas de su continuidad, volvió al gol después de 4 meses (la última vez fue el 9 de mayo ante Cremonese). El delantero ítalo-peruano marcó en el partido de vs. Parma, por la segunda ronda de la . El ‘Bambino’ se insertó en el área y, tras un excelente control de balón, disparó hacia el arco para poner el 2-2 que forzó la definición por penales. Si bien ingresó en el segundo tiempo, fue clave para alargar la contienda. Lastimosamente, en esta instancia decisiva falló su disparo y, posteriormente, su equipo quedó eliminado de la competencia con el marcador de 4-3 en contra.

