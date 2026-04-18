Gol de Gianluca Lapadula para Spezia vs. Sudtirol (Video: Calcio Lega)
Gol de Gianluca Lapadula para Spezia vs. Sudtirol (Video: Calcio Lega)

Y un día volvió a anotar. se sacudió de una sequía de casi seis meses y volvió al gol en un partido clave para : marcó el cuarto en la goleada 6-1 ante Sudtirol, por la fecha 35 de la . De hecho, el equipo del peruano -que no anotaba desde el 29 de octubre, ante Padova- volvió a ganar luego de cinco fechas y se metió en la pelea por no descender a la Serie C. Con 33 puntos, Spezia se mantiene en zona de descenso pero se encuentra a un punto del play-off para mantener la categoría y a tres unidades para salvarse de manera directa, a falta de tres jornadas. Catanzaro, Venezia y Pescara, su exequipo, son los últimos rivales del cuadro del ‘Bambino’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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