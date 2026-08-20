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¡Asegurando la clasificación! Gol de Jesús Pretell en tanda de penales del LDU vs. Mirassol
¡Asegurando la clasificación! Gol de Jesús Pretell en tanda de penales del LDU vs. Mirassol
El mediocampista peruano fue elegido para patear desde los doce pasos en la definición del cupo a cuartos de final en Copa Libertadores. Sin dudarlo, mandó un zapatazo al arco que dejó parado al arquero sin nada que hacer.
Gol de Jesús Pretell en tanda de penales del LDU vs. Mirassol. (Video: ESPN)
Después de que durante los 90 minutos regulares, no tuvieran oportunidades para marcar un gol tanto LDU como Mirassol, de Brasil, tuvieron que definir su futuro en la Copa Libertadores con una tanda de Penales. Fueron los locales los que iniciaron pateando, y quienestambién aseguraroncon una primera anotación en ese momento de alta tensión. Fue ya en la segunda ronda donde Mirassol se puso de nuevo en el ruedo y logró marcar su primer gol, por eso y para asegurar, Jesús Pretell apareció buscando asegurar la serie y así lo hizo con un zapatazo que no dio opción al portero rival. Posterior a eso todos lograron marcar en su turno y así llegaron a conseguir su pase a los cuartos de final donde tendrán que medirse ante Palmeiras.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.