Gol de Jesús Pretell en tanda de penales del LDU vs. Mirassol. (Video: ESPN)
Gol de Jesús Pretell en tanda de penales del LDU vs. Mirassol. (Video: ESPN)

Después de que durante los 90 minutos regulares, no tuvieran oportunidades para marcar un gol tanto LDU como Mirassol, de Brasil, tuvieron que definir su futuro en la Copa Libertadores con una tanda de Penales. Fueron los locales los que iniciaron pateando, y quienes también aseguraron con una primera anotación en ese momento de alta tensión. Fue ya en la segunda ronda donde Mirassol se puso de nuevo en el ruedo y logró marcar su primer gol, por eso y para asegurar, Jesús Pretell apareció buscando asegurar la serie y así lo hizo con un zapatazo que no dio opción al portero rival. Posterior a eso todos lograron marcar en su turno y así llegaron a conseguir su pase a los cuartos de final donde tendrán que medirse ante Palmeiras.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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