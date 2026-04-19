Gol de Jesús Pretell puso el 1-0 del LDU vs Independiente del Valle. (VIdeo: Zapping Ecuador)
Gol de Jesús Pretell puso el 1-0 del LDU vs Independiente del Valle. (VIdeo: Zapping Ecuador)

Un auténtico golazo de Jesús Pretell puso en ventaja a LDU Quito frente a Independiente del Valle en un duelo clave por la fecha 9 del torneo ecuatoriano. El mediocampista capitalizó un balón cedido por Yerlin Quiñonez tras una disputa aérea de Deyverson y, desde la frontal del área, conectó un disparo soberbio que dejó sin opciones al guardameta local. Este tanto no solo ratificó la buena puntería de Pretell desde fuera del perímetro, sino que también reflejó el dominio inicial del cuadro visitante, que supo aprovechar una acción de lateral para adelantarse rápidamente en el marcador.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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