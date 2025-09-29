Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Se sacó al arquero de encima! Gol de Joao Grimaldo para Riga FC en Letonia
Por lo jornada 31 de la Virslīga, el cuadro de Riga FC tuvo otro compromiso importante buscando seguir asentándose en la punta del torneo de Letonia. Para seguir con dichas aspiraciones era necesario que el equipo consiga una victoria ante BFC Daugavpils y de eso se encargó de firmar el peruano Joao Grimaldo. Con mucha continuidad en su equipo y siendo una de las figuras principales, el atacante peruano se encontró con el balón y el portero en la línea del área para que, con mucha inteligencia, se saque de encima a su rival y pudiera meterse de lleno al área para encajar el gol. Una genialidad de Makenda también fue protagonista de este gol, pues sacó un centro preciso desde la banda para darle comodidad al peruano.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.