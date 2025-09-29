Joao Grimaldo volvió a marcar un gol en la liga de Letonia. (Video: @rigafc)
Joao Grimaldo volvió a marcar un gol en la liga de Letonia. (Video: @rigafc)

Por lo jornada 31 de la Virslīga, el cuadro de tuvo otro compromiso importante buscando seguir asentándose en la punta del torneo de Letonia. Para seguir con dichas aspiraciones era necesario que el equipo consiga una victoria ante BFC Daugavpils y de eso se encargó de firmar el peruano . Con mucha continuidad en su equipo y siendo una de las figuras principales, el atacante peruano se encontró con el balón y el portero en la línea del área para que, con mucha inteligencia, se saque de encima a su rival y pudiera meterse de lleno al área para encajar el gol. Una genialidad de Makenda también fue protagonista de este gol, pues sacó un centro preciso desde la banda para darle comodidad al peruano.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS