dijo presente en el duelo de vs. Junior de Barranquilla por la ida de los cuartos de final de la Copa de Colombia. El gol lo anotó a los 53 minutos tras una jugada magistral del delantero peruano, quien se sacó a un rival en el medio sector, avanzó unos metros, alzó la cabeza y lanzó un bombazo desde fuera del área grande para vencer al portero rival y darle el gol de la victoria a los ‘diablos rojos’. El gol llegó en un contexto donde Ramos fue convocado nuevamente a la para el amistoso ante Chile.

