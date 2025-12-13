Gol de Oliver Sonne para el 2-3 del Burnley vs. Fullham | VIDEO: ESPN
El peruano la bajó de pecho y definió de zurda para el 3-2 definitivo del Burnley ante Fulham en su regreso al equipo titular. Quedaban pocos minutos y los ‘Clarets’ no pudieron igualarlo.

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

