Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Definió como delantero! El gol agónico de Oliver Sonne para clasificación de Burnley
¡Definió como delantero! El gol agónico de Oliver Sonne para clasificación de Burnley
En los últimos minutos del partido por la Carabao Cup, el lateral apareció en el área para definir correctamente al lado imposible del portero rival. De esta manera, consumó la clasificación de su equipo, con un resultado de 2-1.
Gol de Oliver Sonne con el Burnley por la EFL Cup | Video: PG
A puertas de iniciar la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, uno de los convocados de la Selección Peruana comienza a dejar huella en Inglaterra: Oliver Sonne. El futbolista peruano-danés se convirtió en figura en el partido de Burnley vs. Derby County, válido por los 32vos de final de la Carabao Cup. El lateral derecho fue titular y se puso el rótulo de figura en los últimos minutos porque aprovechó un excelente pase hacia el área y definió al lado contrario del portero rival. De esta manera, colocó el 2-1 que clasificó a su equipo a la siguiente ronda de la competencia. Cabe resaltar que se incorporará a los entrenamientos de la Bicolor la próxima semana porque el siguiente partido será el sábado 30 de agosto ante Manchester United.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.