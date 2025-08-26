Gol de Oliver Sonne con el Burnley por la EFL Cup | Video: PG
A puertas de iniciar la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, uno de los convocados de la Selección Peruana comienza a dejar huella en Inglaterra: . El futbolista peruano-danés se convirtió en figura en el partido de vs. Derby County, válido por los 32vos de final de la . El lateral derecho fue titular y se puso el rótulo de figura en los últimos minutos porque aprovechó un excelente pase hacia el área y definió al lado contrario del portero rival. De esta manera, colocó el 2-1 que clasificó a su equipo a la siguiente ronda de la competencia. Cabe resaltar que se incorporará a los entrenamientos de la Bicolor la próxima semana porque el siguiente partido será el sábado 30 de agosto ante Manchester United.

