Peruanos en el Mundo







Y ya es goleada: Paolo Guerrero anotó el 3-0 del Inter ante Esportivo por la semifinal del Campeonato Gaúcho [VIDEO] Sigue 'On Fire'. El 'Depredador' no da tregua en Brasil y se hizo presente nuevamente en las redes, a los 14 minutos del Inter vs Esportivo, por la semifinal del Campeonato Gaúcho.