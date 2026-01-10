Primer gol de Piero Quispe en Australia. (Video: Paramount +)
A las dos asistencias que llevaba en su haber, marcó su primer gol en la A-League de Australia con la camiseta de . Sobre los 31 minutos del primer tiempo, el peruano recibió un centro rasante desde la derecha de Rhyan Grant, habitual de la selección australiana, controló dentro del área y definió rápidamente para dejar sin reacción al portero polaco Filip Kurto. Fue el 1-0 ante Macarthur FC. Luego, Víctor Campuzano y Patrick Wood sellaron el 3-0 definitivo para los ‘Sky Blues’, que llegaron a 22 puntos y se colocaron en el segundo lugar de la tabla a dos unidades del líder Auckland FC, aunque con dos partidos menos. Quispe, por su parte, suma un gol y dos asistencias en 11 partidos en el fútbol australiano. Cabe mencionar que se encuentra a préstamo hasta junio y el dueño de su pase es Pumas UNAM de México.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

