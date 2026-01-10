A las dos asistencias que llevaba en su haber, Piero Quispe marcó su primer gol en la A-League de Australia con la camiseta de Sydney FC. Sobre los 31 minutos del primer tiempo, el peruano recibió un centro rasante desde la derecha de Rhyan Grant, habitual de la selección australiana, controló dentro del área y definió rápidamente para dejar sin reacción al portero polaco Filip Kurto. Fue el 1-0 ante Macarthur FC. Luego, Víctor Campuzano y Patrick Wood sellaron el 3-0 definitivo para los ‘Sky Blues’, que llegaron a 22 puntos y se colocaron en el segundo lugar de la tabla a dos unidades del líder Auckland FC, aunque con dos partidos menos. Quispe, por su parte, suma un gol y dos asistencias en 11 partidos en el fútbol australiano. Cabe mencionar que se encuentra a préstamo hasta junio y el dueño de su pase es Pumas UNAM de México.