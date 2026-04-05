Gol de Renato Espinosa en Rumania
Gol de Renato Espinosa en Rumania

no para de celebrar en la Superliga de Rumania. Esta vez le dio el triunfo a en su visita a Farul Constanta: el 1-0 fue suficiente para sumar 19 puntos y quedar a uno de la permanencia en esta liguilla por el descenso. En lo personal, el delantero peruano llegó a ocho tantos -en 19 partidos- y se consolidó como el goleador de su equipo. Pase lo que pase con su equipo y en caso logre o no la permanencia, es probable que Espinosa tenga ofertas para continuar en la Primera División rumana o en otra liga vecina.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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