Gol de Renato Espinosa en Rumania.
Gol de Renato Espinosa en Rumania.

volvió a celebrar en la Superliga de Rumania luego de imponerse 2-1 a Otelul Galati. Luego de cinco partidos, se reencontró con la victoria de la mano del delantero peruano, quien a los 4′ abrió la cuenta de penal. De hecho, el peruano cortó una sequía de cuatro compromisos sin anotar y en un partido clave: su club disputa la liguilla por el descenso y está a cuatro puntos de evitar la pérdida de categoría. En lo personal, Espinosa suma siete tantos y espera seguir ayudando a Unirea para no descender. Si sigue así, ¿tendrá alguna oportunidad en la Selección Peruana?

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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