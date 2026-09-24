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¡Volvió a marcar luego de dos años! Gol de Santiago Ormeño para Montevideo Wanderers en Uruguay
14 de setiembre del 2024, con camiseta de Puebla en la victoria por 2-1 ante Querétaro por la Liga MX. Aquella vez Santiago Ormeño había marcado su último gol oficial. Tuvieron que pasar poquito más de dos años para que corte esa sequía. Esta vez con camiseta de Montevideo Wanderers puso el 1-1 momentáneo ante Cerrito por la Copa Uruguay. De hecho, ‘Ormedeus’ no pudo ni festejar por el impacto con el arquero al momento de lanzarse de cabeza. El delantero espera seguir sumando minutos para tentar un posible regreso a la Selección Peruana a sus 32 años.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.