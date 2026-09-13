Gol de Sergio Peña puso el descuento para el OFK Beograd de la Superliga Sebia. (Video: Difusión)
Gol de Sergio Peña puso el descuento para el OFK Beograd de la Superliga Sebia. (Video: Difusión)

A pocos días de conocer, de manera oficial, la lista de convocados de , la actividad de los futbolistas peruanos que militan en el exterior no se detienen. Hoy la jornada fue favorable para , aunque más en lo personal que en lo colectivo, ya que el mediocampista fue partícipe de la derrota por 1-3 del OFK Beograd ante el Radnicki por la . Pero es justamente ese único gol del Beograd, el que termina encajando el peruano. De hecho, fue un gol que le dio esperanza a su equipo pues, por la vía del penal, llegaba al empate en un duelo que iba perdiendo. Sin embargo, para mala suerte del ex-jugador de Alianza Lima, su equipo no pudo sostener la paridad ni llegar a una remontada y terminó cayendo estrepitosamente en el torneo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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