Con 32 años, Yordy Reyna está en la madurez de su carrera y busca ganarse un lugar en Europa. Luego de debutar en Alianza Lima, dio el salto al ‘Viejo Continente’ para jugar en Austria y Alemania. Luego fue a la MLS y en 2022 aterrizó en Rusia para jugar en Torpedo Moscú, hasta que en 2024 llegó al Rodina Moscú. Esta temporada viene sosteniendo buenos números en dicho equipo y marcó por segundo partido consecutivo, siendo clave en la victoria por 3-1 sobre Saratov. De hecho, lleva seis goles y siete asistencias en 22 partidos en la Segunda rusa. A falta de siete fechas, el equipo de la ‘Magia’ suma 52 puntos, a siete del líder Voronezh. Eso sí, los dos primeros logran el ascenso directo a la Premier League de Rusia, por lo que el equipo del peruano solo necesita mantener su ventaja de cuatro puntos sobre Ural, tercero en la tabla de posiciones, para conseguir el objetivo. ¿Volverá a la Selección Peruana?