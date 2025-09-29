Gol de Yordy Reyna para el 2-0 del Rodina Moscú ante el Saratov. (Video: VK)
fue protagonista en la jornada de la liga rusa al convertir el segundo gol del Rodina Moscú en la victoria 2-0 que mantiene al club en la pelea por los primeros lugares del campeonato. El atacante nacional arrancó la jugada en campo propio, desbordó con su característica velocidad y dejó atrás a los defensores rivales antes de definir con precisión frente al portero. Con esta anotación, el delantero peruano volvió a dejar en claro su importancia en el esquema ofensivo del equipo, que atraviesa un momento clave de la temporada en su búsqueda por acercarse a los líderes de la tabla. El tanto de Reyna no solo selló el resultado, sino que también ratificó la buena adaptación que ha tenido en el fútbol ruso, donde se ha consolidado como una de las principales figuras del Rodina.

