Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡La estrella de su equipo! Renato Espinosa marca doblete en el Unirea Slobozia por la liga rumana
¡La estrella de su equipo! Renato Espinosa marca doblete en el Unirea Slobozia por la liga rumana
El delantero peruano, formado en Sporting Cristal, ha sumado un gol más en su carrera en Rumania, acumulando ya un total de 6 anotaciones. Pese a ello, su equipo no pudo remontar el partido cayendo en la jornada 24.
Gol de Renato Espinosa para el 1-0 del Unirea Slobozia vs FC Hermannstadt en la fecha 24 de la liga rumana. (Video: Superliga România)
Golpe duro para el Unirea Slobozia en la liga de Rumanía. El equipo de Renato Espinosa sucumbió ante el FC Hermannstadt en un duelo marcado por la efectividad de la visita y el esfuerzo solitario del peruano. Espinoza puso el 1-0 inicial, pero una desconexión defensiva permitió que Hermannstadt anotara tres goles en menos de diez minutos (del 29′ al 36′). Ya en la segunda parte, el ariete nacional mostró su capacidad ofensiva al firmar su doblete y poner el 2-3 definitivo, luchando con intensidad hasta el pitazo final. Con este marcador, el Unirea se queda en la decimotercera posición, mientras que el Hermannstadt toma aire en su lucha por salir del penúltimo lugar.
Segundo gol de Renato Espinosa en el Unirea Slobozia vs FC Hermannstadt. (Video: Superliga Rumana) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.