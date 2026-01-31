Gol de Renato Espinosa para el 1-0 del Unirea Slobozia vs FC Hermannstadt en la fecha 24 de la liga rumana. (Video: Superliga România)
Golpe duro para el Unirea Slobozia en la liga de Rumanía. El equipo de sucumbió ante el en un duelo marcado por la efectividad de la visita y el esfuerzo solitario del peruano. Espinoza puso el 1-0 inicial, pero una desconexión defensiva permitió que Hermannstadt anotara tres goles en menos de diez minutos (del 29′ al 36′). Ya en la segunda parte, el ariete nacional mostró su capacidad ofensiva al firmar su doblete y poner el 2-3 definitivo, luchando con intensidad hasta el pitazo final. Con este marcador, el Unirea se queda en la decimotercera posición, mientras que el Hermannstadt toma aire en su lucha por salir del penúltimo lugar.

Segundo gol de Renato Espinosa en el Unirea Slobozia vs FC Hermannstadt. (Video: Superliga Rumana)
